CAMPOLONGO Il volantino per sostenere la lista del centrosinistra Campolongo Migliore, con Elena Casalicchio candidata sindaco, cita gli elettori della Lista Zaia tra i sostenitori ma il centrodestra non ci sta. «La Lista Zaia, la Regione Veneto e il Presidente Luca Zaia non sostengono in nessun modo tale lista di sinistra in quanto non ne condividono né i valori né le competenze chiarisce Mattia Gastaldi, candidato per la lista Avanti...