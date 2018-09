Polemica sui tigli abbattuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TASSINAROVIGO Scoppia la polemica nel quartiere rodigino della Tassina per alcuni alberi tagliati per i quali la locale sezione della Lipu (Lega italiana per la protezione degli uccelli) ha richiesto informazioni ai due assessori Bimbatti e Saccardin, rispettivamente competenti per Ambiente e Lavori pubblici.GELSI ABBATTUTII responsabili della sezione di Rovigo sono stati informati del taglio in via Cime di Lavaredo, in un'area pubblica, da parte di una ditta delegata, di due gelsi, grazie alla comunicazione di un associato residente proprio...