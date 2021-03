VENEZIA Polemica in commissione su un appartamento per cui Fondazione Musei paga un affitto da 22mila euro l'anno. Tra le carte dell'accesso agli atti, Monica Sambo, ha trovato anche questo. E ha chiesto chiarimenti all'assessore al bilancio, Michele Zuin, che ha tagliato corto. Si tratta di una spesa legata a un contratto. Sul punto è tornato anche Marco Gasparinetti, che ha chiesto se si sia pensato di ridurre i compensi previsti per i vertici di Fondazione e l'eventuale appartamento che evidentemente è a disposizione di qualcuno. Nessuna risposta. Una commissione tesa, quella di ieri, tra precisazioni e richiami. Tra le carte dell'accesso agli atti, Sambo ha trovato anche la notizia di due contributi di Fondazione rispettivamente per le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia e per il prossimo Salone Nautico. Nel primo caso le carte consegnate alla consigliera riferivano addirittura di 150mila euro. «Ma si tratta solo di 15mila euro per videoclip promozionale dei musei» ha precisato Zuin. Forse un errore, che la consigliera ora vuole chiarire. Nel secondo caso il contributo è di 20mila euro e legato a un progetto specifico. Ha spiegato sempre l'assessore. Zuin e i vertici di Fondazione hanno poi rivendicato i lavori in corso in questi mesi, con i musei chiusi: dalla sistemazione del piano terra di Palazzo Fortuny e di quello Ca' Rezzonico, oltre alla riorganizzazione del Correr. E poi le attività di didattica e le visite online, ma anche i rapporti e le collaborazioni con altri musei e realtà culturali. Un fronte che Fondazioni vuole sviluppare. «Restiamo dei musei - ha premesso la direttrice, Gabriella Belli - ma vogliamo incrementare collaborazioni e produzioni culturali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA