VENEZIA Non si placa la polemica tra il Comune e il sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta, che aveva l'altro giorno avanzato alcune critiche all'amministrazione del trasporto pubblico in città. Dopo la rispostaccia del sindaco Luigi Brugnaro e relative polemiche, ieri c'è stata la seconda puntata, con l'assessore al Bilancio, Michele Zuin, che ha risposto più o meno negli stessi toni, ribadendo dalla sua posizione di uomo dei numeri come al Comune dallo Stato sia arrivato finora molto poco. Non è un mistero che tra i due principali candidati a Ca' Farsetti è cominciato uno scontro elettorale al calor bianco.

«Insopportabile critica da un sottosegretario al Ministero dell'Economia quale è Baretta - ha detto - proprio il Governo di cui lui fa parte dovrebbe dare qualche risposta sul trasporto pubblico locale, e prevedere le risorse che ci sono venute a mancare. Lui invece fa il fenomeno».

Ieri Baretta si è rifatto sentire, stavolta chiamando a raccolta Regione e Comune per ottenere dalle Ferrovie il ripristino di collegamenti veloci con il Veneto, come è stato fatto per la Lombardia.

«Ecco una battaglia comune su cui collaborare - ha scritto ieri il sottosegretario - Brugnaro e Zaia si facciano sentire, chiedano anche loro a gran voce a Trenitalia di non discriminare la nostra città e la nostra regione. Facciamo battaglie vere».

La risposta, ancora una volta di Zuin, manda la palla in tribuna: «Il suo ministero detiene il 100 per cento delle Ferrovie dello Stato. E muoversi direttamente lei, no? A volte parla e discute come se non fosse al governo».

Intanto, mentre i due galli si spennano, l'opposizione fa partire le bordate sul Comune attaccando la politica di trasporto e l'insufficiente dotazione di mezzi messi in campo da Actv il giorno della ripartenza.

«Si è verificato quello che non doveva succedere. Mezzi Avm-Actv congestionati, distanze di sicurezza non rispettate, persone lasciate a terra. Come sempre a pagare sono i lavoratori dipendenti, che ieri sono dovuti tornare al lavoro». Così Elena La Rocca, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, riguardo ai disagi che hanno patito ieri i pendolari.

Perplessa sull'avvio della fase 2 di Actv, anche la capogruppo del Pd in consiglio comunale, Monica Sambo: «Dall'inizio dell'emergenza abbiamo richiesto (con varie interrogazioni) di implementare le linee per garantire il trasporto di residenti e lavoratori - afferma Sambo - ma l'amministrazione non ha ascoltato le richieste dai territori. Altre città hanno aumentato le linee, Venezia invece continua a non affrontare il problema».

Si dice «basito» sugli orari del servizio automobilistico Actv per la fase 2 anche Alessandro Baglioni, capogruppo del Pd nella Municipalità di Favaro.

Il presidente della Municipalità di Zelarino, Gianluca Trabucco ha posto poi l'accento su un'altra questione: «Senza gli introiti derivanti dal turismo, è diventato ancora più evidente il drastico definanziamento della Regione nei confronti del trasporto pubblico».

Infine, Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di Marghera.

«Brugnaro attacca Baretta e il Governo ma non dice una parola sulla Regione, che di trasporto pubblico si dovrebbe occupare, insieme appunto al Comune, ma che, proprio come il Comune, non ha fatto niente in questi due mesi per preparare questa riapertura».

