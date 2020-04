LA STORIA

BELLUNO Spirito d'iniziativa, o d'impresa. Ecco cosa non manca a Elvio Reolon. Con la sua Revert, azienda che con il marchio Polar vende occhiali da sole polarizzati in 60 Paesi nel mondo, sta inevitabilmente vivendo sulla propria pelle gli effetti di una crisi devastante. «Il mese di marzo l'abbiamo salvato bene, ma ad aprile il lavoro non è che sia calato, si è azzerato». La ventina di dipendenti si divide tra ferie (chi ha da smaltirne) e cassa integrazione, «l'azienda comunque resta aperta, come possono fare tutti gli ottici, per le necessità». Eppure Reolon è un vulcano di idee, aggrappandosi proprio a quello spirito d'iniziativa e d'impresa che fin dall'inizio di questa epidemia presto trasformatasi in pandemia, l'ha spinto a darsi da fare. Per dare una mano e per cercare nuovi indirizzi produttivi. Così quando alcuni clienti cinesi, venuti a conoscenze dei gravi problemi scatenati dal coronavirus in Italia, l'hanno contattato chiedendogli se avesse bisogno di mascherine, prima se l'è procurate per le esigenze aziendali, poi non s'è fermato e ha iniziato ad acquistarne a migliaia. Per regalarle. Ai reparti di pediatria e pneumologia dell'ospedale San Martino di Belluno. Alle case di riposo di Trichiana e Limana. E fra ieri e lunedì, ne ha consegnate scatole intere (centinaia, migliaia di pezzi) ai carabinieri e ai poliziotti della Questura.

RITORNO AL PASSATO

Non finisce qui, perché la Revert sta lavorando per tornare al passato, ricongiungendosi alle esigenze del presente. «Già vent'anni fa siamo stati tra i primi a produrre mascherine protettive per dentisti, insieme alla Mpa di Agordo, fabbrica di caschi per moto e da sci. E le vendevamo in tutto il mondo. Si possono indossare anche sopra gli occhiali da vista». E nel 2018, tra i prodotti, c'era la linea Healt Protection: diversi tipi di occhiale, alcuni modelli studiati specificamente per impedire contatto con polvere, saliva o droplet, proprio quella gocciolina famigerata che favorisce il contagio se non si rispettano le distanze dalle altre persone, se non si indossano mascherine o dispositivi a protezione degli occhi. Adesso, in collaborazione con terzisti specializzati in stampi («il grosso del lavoro, noi ci mettiamo design e brevetti» oltre a marketing e vendita), come la Stramare di Valdobbiadene, la Revert/Polar ha avviato una sorta di riconversione della produzione. Obiettivo: produrre, commercializzare e vendere mascherine per gli occhi protettive anti-coronavirus per uso ospedaliero. «Purtroppo i tempi non sono strettissimi - spiega Reolon - saranno pronte non prima di un paio di mesi. Ma la produzione di queste mascherine per gli occhi ci renderà autonomi, qui in Italia, senza costringerci ad acquisirle dall'estero, specie dall'Asia e dalla Corea in particolare».

PER IL SAN MARTINO (E ALTRI)

Reolon ha già deciso che la prima produzione «sarà destinata gratuitamente all'ospedale di Belluno», ma è chiaro che poi può diventare un modo per ripartire, per rimettere in moto la sua azienda. «Sono preoccupatissimo - ammette Elvio, pur ottimista e solare di natura - anche perché quando verrà il momento della riapertura, non sappiamo come si comporteranno le persone, se torneranno subito nei negozi per esempio. I nostri problemi sono iniziati con l'annullamento della Mido (il più grande evento mondiale del settore, oltre 50 mila presenze previste tra fine febbraio e inizio marzo alla fiera di Rho, a Milano, dove si danno appuntamento 1200 espositori, ndr) dove dovevamo presentare le nuove collezioni, sulle quali avevamo fatto grossi investimenti». Una settimana prima però la Mido è stata annullata.

UMORI OPPOSTI

Convivendo con le preoccupazioni proprie di qualsiasi imprenditore in questo periodo, Elvio Reolon non si è fermato. Ha pensato alle mascherine, acquistandone 2 mila a settimana e consegnandola a varie realtà della provincia, a iniziare dai reparti ospedalieri. Intanto avanza il progetto delle mascherine per gli occhi.

SPONSORIZZAZIONI A RISCHIO

Lo spirito - e lo stile - del signor Revert sono molto sportivi e nello sport Reolon investe, sostenendo in particolare il settore giovanile del Belluno calcio, con il marchio Polar. «Il mondo dello sport, specie le società più piccole, rischia grosso, perché si sostiene sulle sponsorizzazioni di aziende piccole e medie, come la mia. Molto dipenderà dal Governo, servirà uno sforzo importante, per garantire aiuti».

Maurizio Ferin

© RIPRODUZIONE RISERVATA