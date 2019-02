Pocket money, il Comune chiede la restituzione di oltre 800 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Comune ha chiuso la porta del progetto Aura (poi rientrato dalla finestra, sotto la gestione diretta della Prefettura) per i migranti, che prevedeva 32 euro giornalieri procapite, di cui 2,50 per il pocket money da rimborsarsi da parte della Prefettura per ogni giorni di presenza. Il Municipio dopo alcune verifiche ha chiesto a delle associazioni la restituzione di somme rimborsate in eccedenza. Per esempio, nel caso di Nuovi cittadini, che dal 1. gennaio al 30 giugno 2016 ha erogato i pocket money, il Comune dopo i controlli ha rilevato,...