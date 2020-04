IL REPORTAGE

TREVISO C'è quello che «ero appena sceso di casa», l'altro che la mascherina l'ha in tasca e se la mette quando ti avvicini, magari pensando di essere di fronte ad un vigile in borghese, o l'uomo con la valigetta secondo cui «il foulard fa lo stesso». Al primo giorno di obbligo della mascherina per stare fuori, deciso con ordinanza dal sindaco Mario Conte, i trevigiani si mostrano per lo più disciplinati e la poca gente che c'è in giro per il centro alla mattina e durante il pomeriggio ha bocca e naso ben coperti per sfuggire al rischio di essere contagiati e di contagiare. «Perché - spiega Anna, uscita di casa per fare la spesa - tanti di noi sono infetti e non lo sanno. Lo dice anche la televisione. Mettere la mascherina non è solo un modo per proteggersi ma anche se non soprattutto di proteggere gli altri». Fosse una statistica si potrebbe dire che il test che abbiamo condotto in giro per strade e vie del capoluogo finisce con un risultato incoraggiante: mediamente solo 1 su 20 non indossa la mascherina o se lo fa la tiene sul mento.

«ABITO VICINO»

«Sì sì, so dell'obbligo - dice Massimo, un signore beccato a volto scoperto dalle parti di Piazza Borsa che risponde quasi imbarazzato - sono d'accordo, certo che è importante». Ma allora perché non la indossa? «Perché abito là - dice indicando il balcone di un palazzo - ero sceso un attimo a vedere una cosa. Ma se devo uscire la metto, la metto sempre». «Davvero bisogna indossarla anche fuori?», ribatte quasi infastidito il signor Franco, pizzicato con il naso all'aria mentre si incammina verso via Canova. «Non lo sapevo, pensavo che fosse obbligatoria solo nei dentro ai negozi. Però guardi, l'ho in tasca e la metto subito». Intorno la maggior parte dei disciplinati veste la classica mascherina chirurgica.

«NON SI TROVA»

«Trovarla è stato difficile - spiega la signora Francesca - alla fine mia figlia me ne ha comperate una decina. Mario Conte ha ragione: mascherina e dentro casa, non c'è altra soluzione. Sono contenta che ci sia un sindaco che prende decisioni forti anche se magari non piacciono a tutti, lui non scappa dalle responsabilità». Dietro passa un signore distinto che attraversa veloce la strada di Piazza Duomo. «Obbligo anche solo per uscire? Chi lo ha detto?». Il sindaco, è la risposta del cronista, è scritto su tutti i giornali. «Ah beh guardi, il giornale lo stavo andando a comperare proprio adesso, non sapevo nulla». Una mancanza di informazione che poteva costargli fino a 250 euro di multa. «Gli irresponsabili - attacca Paolo, un anziano che ha assistito alla scena - dovrebbero denunciarli, altro che multa. Ma lo sa quanti ne ho visti stamattina che giravano senza mascherina? Troppi e non solo ragazzini. Dovrebbero fare più controlli, vorrei vedere più vigili in giro». Ma di agenti della polizia locale non se ne vedono tanti nel primo giorno di applicazione della ordinanza che il Comune vuole mettere a regime ma con uno stile soft, senza calcare troppo la mano, almeno all'inizio. Clemenza quindi per la coppia che, dalle parti della Pescheria sbotta: «Le mascherine anche per restare sotto casa a sgranchirsi le gambe? Ma che assurdità». Tra i tanti finti tonti che improvvisano le scuse più improbabili per giustificarsi c'è anche chi in effetti sembrerebbe non aver capito e non sapere. Come il signor Attilio, 82 anni, che ieri mattina si è messo in coda all'ufficio delle Poste di Piazza Vittoria. «Io ho un appuntamento con la Cinzia» dice all'impiegata che lo ferma alla porta spiegandogli che «no, lei senza mascherina non può entrare. E poi tutti gli appuntamenti sono sospesi. Venga la prossima settimana, ma con il viso coperto». «Io non ho la mascherina perché il Comune non me l'ha ancora portata - ribatte l'uomo - mi hanno detto che sarebbero venuti a casa ma io non li ho mai visti. Però devo prendere la pensione e parlare con la Cinzia». Alla fine una donna della fila si avvicina e gli consegna una mascherina ancora dentro al sacchetto.

