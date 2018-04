Pochi investimenti, stalle in affanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GRIDOBELLUNO Senza investimenti adeguati le piccole latterie del Bellunese chiuderanno. L'allarme lanciato poche settimane fa a Camolino dai rappresentanti delle tredici realtà del lattiero caseario ancora operanti in provincia, sarà portato martedì 10 aprile alle 17 sul tavolo dell'amministrazione provinciale. Sono state convocate per quel giorno in Provincia di Belluno tutte le latterie (Agordo, Camolino di Sospirolo, centro caseario di Pian del Cansiglio, Colle Santa Lucia, Frontin, Genzianella, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col...