L'APPELLO

BELLUNO «Le maglie restano troppo strette». A puntare il dito contro l'annuncio del presidente del consiglio di voler prorogare fino al tre maggio i termini del decreto Chiudi Italia è la Confartigianato di Belluno che già nei giorni scorsi aveva sottolineato come, secondo loro, in questo momento sia più alto il rischio tracollo per le imprese che quello di contagio da coronavirus. Un concetto ribadito anche ieri: «Chiediamo maggiori aperture per le realtà produttive e le piccole imprese - ha spiegato la numero uno dell'associazione Claudia Scarzanella - per le quali la cura del coronavirus rischia di essere più mortale del virus stesso».

L'ANNUNCIO

Le parole del presidente del Consiglio infatti non aprono ancora all'attesissima fase due, lasciando le serrande abbassate alle attività. «L'unico dato positivo - spiega Scarzanella - è la ripartenza delle lavorazioni del legno, importantissime in provincia di Belluno sia per la filiera sia anche per la salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale, che paga ancora la distruzione di Vaia. Rimane però tutto fermo sul fronte delle piccole aziende. Si tratta di realtà talmente piccole, spesso monoaddetto, oppure con capannoni da dividere per due-tre addetti, quasi sempre familiari del titolare, in cui il rischio di contagio è meno che minimo. Abbiamo l'esigenza di riaprire queste imprese, che altrimenti rischiano di chiudere definitivamente. Se la ratio è quella di evitare il contagio del Covid-19, la distinzione andrebbe fatta sul numero di addetti e sulle dimensioni degli spazi, non per codici Ateco».

L'AUSPICIO

«Confidiamo che questo limite normativo - spiegano gli artigiani - che rischia di creare danni al tessuto produttivo della montagna, possa essere superato quanto prima: queste imprese non possono attendere il 3 maggio per riprendere l'attività». Pesanti anche le ripercussioni sul fronte liquidità che non soddisfano le istanze degli iscritti a confartigianato.

LA LIQUIDITÀ

«I dubbi riguardano principalmente i tempi e la burocrazia, che potrebbero rendere l'accesso al credito una vera e propria corsa a ostacoli. C'è ancora molta ordinarietà di procedure - sottolinea il direttore di Confartigianato Belluno, Michele Basso -. Per quelle con copertura al 100% temiamo comunque un intasamento dei circuiti bancari, visto anche l'ampio ricorso allo smart working da parte degli sportelli. E per le richieste non garantite al 100% le procedure di valutazione sono quelle ordinarie, quindi ci attendiamo rallentamenti importanti». A non convincere gli artigiani sono anche gli importi che rischiano di essere insufficienti. «Il tetto attuale della copertura al 100% è limitato all'importo di 25mila euro, ma abbiamo stimato che quasi un quarto delle nostre imprese valuta il suo fabbisogno tra i 25 e i 50mila euro, e un quinto richiede importi superiori ai 50mila euro». «Approfittiamo - conclude Scarzanella - di questo momento per eliminare la burocrazia. Sarebbe indispensabile per abbattere inutili costi aggiuntivi e tempo prezioso che ogni giorno dobbiamo dedicare nelle nostre attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA