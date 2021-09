Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CAMBIAMENTIBELLUNO Via libera dal Comitato tecnico scientifico al passaggio, in zona bianca, dal 50% all'80% di capienza nei teatri. Ma Belluno non ha né una Scala né un San Carlo. E, per il momento, pare resti al palo. Nel nostro Teatro comunale, per gli eventi culturali, gli ingressi rimarranno contingentati alla metà: sono solo 311 le poltroncine di velluto rosa che potranno essere occupate. E il numero non sembra destinato ad...