POCA ACQUAPORDENONE Oltre due mesi senza pioggia. E in montagna zero neve. I bacini montani si stanno svuotando e il livello dei fiumi in pianura si sta abbassando giorno dopo giorno. Con la conseguenza che anche le falde scendono. Una situazione che ha fatto già scattare un'allerta siccità. Si teme in particolare per la prossima stagione irrigua: con l'anticipo delle semine - se nelle prossime settimane dovesse perdurare l'assenza di precipitazioni - già dal mese di marzo nei campi ci sarà la necessità di bagnare. Dopo l'ondata...