CREDITO

PORDENONE Partenza con il botto. Niente ressa davanti agli istituti di credito del Friuli Occidentale, né momenti di nervosismo come invece è successo a Catania e a Sassari, ma l'avvio di tante pratiche. Da ieri le imprese (e gli artigiani) possono chiedere prestiti fino a 25 mila euro garantiti dalle risorse del Fondo centrale di garanzia Pmi. La domanda si può inoltrare a banche diverse, ma non è possibile superare la soglia massima consentita, pari al 25% del fatturato, sommando i diversi finanziamenti ricevuti. Per esempio è legittimo chiedere 15 mila euro a una banca e 10 mila a un'altra, ma non due aiuti da 25 mila euro ciascuno ad altrettanti istituti. La specificazione è arrivata dalla circolare del 16 aprile dell'Abi, l'associazione del settore, che ha disciplinato l'operatività delle procedure per i sostegni economici legati al Decreto liquidità imprese dell'emergenza Coronavirus. Al Crédit Agricole FriulAdria nel solo primo giorno sono arrivate oltre duemila richieste, mille delle quali nelle filiali friulane.

TUTELA

I sindacati di categoria avevano chiesto a gran voce atti di vigilanza preventiva, temendo qualche gesto sconsiderato, vista la grande tensione sociale del periodo. Michele Bau, leader territoriale degli autonomi del Fabi, avvisa: «La situazione va monitorata con attenzione, giorno per giorno. Fortunatamente il tessuto di Pordenone e provincia non appare deteriorato come altrove. L'auspicio è che non si registrino episodi spiacevoli, come quelli avvenuti in Sicilia e Sardegna, ma non si può abbassare la guardia. Noi abbiamo chiesto a tutti i nostri dirigenti di segnalare subito gli eventuali casi».

Si lavora essenzialmente su appuntamento: «Ieri sono arrivate nelle filiali diverse telefonate per ottenere informazioni aggiunge Alessandro Scotti, segretario della First-Cisl -. Le pratiche entreranno nel vivo nei prossimi giorni. Sul fronte sanitario va detto che i presidi di protezione sono stati adottati ovunque, come le turnazioni e che alcuni istituti hanno montato le protezioni in plexiglass nella zona-casse per tutelare sia i dipendenti che i clienti».

MECCANISMO

I prestiti fino a 25 mila euro sulla carta hanno tempi di erogazione pressoché immediati. Riservati alla piccola e media impresa e ai titolari di partita Iva, sono tarati su una lunghezza standard di 6 anni e prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi. La garanzia è gratuita, mentre i tassi sul finanziamento sono inferiori al 2%, con tetto fissato dal governo. Sono i primi strumenti operativi dopo la pandemia destinati a promuovere la ripresa.

p.p.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA