Pm 10 alle stelle, Euro 4 in garage

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ordinanza antinquinamento che la prossima settimana dovrebbe essere emessa da Palazzo Nodari sarà diversa da quella di ottobre, ma l'impianto non dovrebbe differire di troppo secondo quanto annunciato dall'assessore all'Ambiente Bimbatti. Di certo riguarderà i sistemi di riscaldamento e il traffico veicolare, ma saranno previste deroghe per categorie speciali come lavoratori ed anziani. La temperatura del riscaldamento domestico delle case, delle chiese, delle scuole, dei supermercati e di altri luoghi pubblici non potrà superare i 19...