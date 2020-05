OTTIMISTI

VENEZIA «Abbiamo deciso di riprendere subito l'attività anche se l'apertura dell'hotel non andrà a coprire le spese di gestione. Vogliamo dare fin da subito un segnale di fiducia e di ottimismo, noi crediamo nella ripresa e vogliamo rimetterci in gioco già da oggi». Jacopo Zanon è sicuro che, come si suol dire, andrà tutto bene, e così con la moglie Magherita Pasotto, la cui famiglia gestisce l'hotel Giorgione da oltre 30 anni, ha deciso di reintegrare 10 dei 30 dipendenti attualmente in cassa integrazione per riaprire i battenti dell'hotel di Cannaregio, un albergo storico, la cui parte più antica è ricavata da un palazzo del 1300. «Siamo già pronti ad accogliere i primi ospiti in tutta sicurezza, abbiamo acquistato barriere di plexiglass per la reception ed il check-in sarà effettuato un cliente alla volta, rispettando le distanze di sicurezza - spiega Zanon - Le stanze ad ogni cambio ospite verranno sanificate con l'ozono e per ogni pulizia giornaliera saranno sempre adottati prodotti in grado di uccidere ogni genere d'impurità; la colazione sarà servita ai tavoli dai camerieri. Allestiremo un ricco buffet a vista protetto da una barriera in plexiglass in modo tale che ogni cliente possa liberamente visionare e scegliere i prodotti preferiti che gli saranno poi portati al tavolo dal cameriere».

Il Giorgione è un hotel di famiglia con una lunga storia legata alla città. Anni fa è stato invitato ad associarsi alla catena nazionale Abitare la Storia che raccoglie gli alberghi di particolare valore storico. «L'hotel, nato come osteria, è stato aperto oltre 100 anni fa in seguito all'acquisto degli ampi spazi attigui al ristorante, dai quali la proprietà ha ricavato oltre 70 stanze oggi arredate come una casa d'epoca - aggiunge Zanon - Ora ci auguriamo che queste stanze tornino ad animarsi con l'arrivo dei primi ospiti. Già questo fine settimana abbiamo alcuni arrivi, clienti che abitano in Veneto ovviamente, nelle ultime ore anche alcuni turisti stranieri hanno cercato di prenotare delle camere per fine maggio ma abbiamo dovuto dissuaderli visto che la riapertura delle frontiere è prevista solo per il 3 giugno». La proprietà dell'hotel per ringraziare medici e infermieri di tutto il mondo, tuttora impegnati nella lotta contro il Covid-19, ha deciso di regalare una notte con colazione inclusa a tutti gli operatori sanitari che decidessero di trascorrere all'hotel Giorgione un soggiorno di almeno due notti entro il 31 dicembre 2020: «Abbiamo già ricevuto diverse prenotazioni e di questo siamo davvero felici», conclude Zanon.

Claudia Meschini

