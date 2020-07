Plateatici: un'ondata di ricorsi di baristi sui plateatici. L'Appe e i suoi associati tornano alla carica a suon di carte bollate. Questa volta a entrare nel mirino dell'associazione è l'accordo raggiunto lo scorso 13 maggio tra il Comune e la Soprintendenza. Ad appellarsi al Tar sono gli stessi locali che, qualche mese fa, avevano fatto ricorso contro il giro vite nei confronti di sedie, tavolini e ombrelloni in centro storico, fatto scattare dalla Sovrintendenza. L'accordo ha consentito di far tornare in piazza dei Signori le dimensioni dei plateatici dell'anno scorso e, in altri casi, di superare il limite che non permetteva di andare oltre un terzo del sedime stradale o di disallinearsi nelle piazze rispetto ai plateatici contigui. L'intesa ha anche consentito la trasformazione di alcuni posti auto in aree che accolgono sedie e tavolini. Ma «le concessioni di nuovi plateatici - afferma il segretario dell'Appe Filippo Segato - sono legate esclusivamente alle misure anti Covid e le deroghe termineranno il 31 ottobre. Poi tutto tornerà come prima. Nell'intesa raggiunta a maggio tra Comune e Soprintendenza, di fatto, si confermano le misure che penalizzeranno i bar e i ristoranti del centro. Per questo abbiamo deciso di presentare dei nuovi ricorsi».

