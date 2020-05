SERVIZI ALL'APERTO

JESOLO Solo cinque giorni fa il provvedimento è stato approvato dalla giunta, mentre a ieri le domande protocollate in Municipio sono state oltre 60. Sostegno alle attività commerciali, via Bafile si trasforma in una grande terrazza sotto le stelle. Lo stesso accadrà per le piazze, compresa la centralissima piazza Mazzini che verrà divisa zone in base ai locali. Sfruttando l'isola pedonale serale, tra i marciapiedi e le strade verranno ricavati spazi esterni per bar, ristoranti e pizzerie. Naturalmente garantendo sempre il distanziamento sociale. Ma in questo modo verrà permesso ai locali di continuare la propria attività dopo il lockdown e di rispettare le varie prescrizioni con la conseguenze diminuzione dei tavoli interni.

SPAZI GRATUITI

L'idea del Comune, che punta a sviluppare un modello in grado di diventare un esempio per tutta la costa veneziana, è stata quella di permettere ai locali di occupare gratuitamente piazze e strade con i tavolini. Esattamente come accade nelle grandi città e capitali europee. Per ragioni di sicurezza e di decoro lo spazio aggiuntivo verrà delimitato con delle corde o con delle aiuole, creando così anche un effetto gradevole dal punto di vista estetico ma senza intralciare il traffico, consentendo quindi il passaggio dei mezzi autorizzati a transitare nella Ztl. Ieri, per tutto il giorno, si sono svolti i primi sopralluoghi: a uscire in strada è stato l'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo, assieme ai tecnici del Comune che hanno esaminato 15 locali. Altrettanti quelli in esame oggi, per proseguire fino al completamento delle richieste. «L'obiettivo ammette l'assessore Perazzolo è quello di riuscire a dare una risposta positiva a tutte le richieste, non è facile ma stiamo esaminando ogni soluzione possibile. Ovviamente verrà rispettata la normativa sanitaria e verrà garantito il transito ai mezzi autorizzati al passaggio nella Ztl, non ci saranno intralci negli incroci e nelle strade laterali. Pensiamo a una soluzione gradevole anche a livello estetico, sarà un modo per attrarre turisti e un possibile riferimento per le altre località balneari».

Una volta fatto il sopralluogo, gli stessi gestori dovranno presentare un progetto al Comune che in tempi rapidi darà il via libera. «Sfrutteremo l'isola pedonale conclude Perazzolo che inizierà alle 19 e non più alle 20 proprio nell'ottica di favorire i locali. Vogliamo dare una risposta importante e immediata per dare respiro all'economia della nostra località che si sta attrezzando per poter lavorare in totale sicurezza».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA