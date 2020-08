L'INIZIATIVA

JESOLO Consumazioni all'aperto, affacciati su piazze e aree pedonali. L'estate dei plateatici. Da Venezia alle città dell'entroterra, passando per le località balneari, si sono moltiplicati gli spazi esterni dei locali. È l'effetto dei provvedimento adottati dai Comuni per agevolare il più possibile gli operatori del commercio, stretti dalle norme coronavirus. Anzi, dai protocolli anti-contagio che hanno introdotto l'ormai famoso distanziamento con conseguente riduzione del numero dei coperti. Ma per rimetterci il meno possibile ovunque sono state individuate nuove aree commerciali, una possibilità contenuta del Decreto Rinascita dello scorso 19 maggio scorso che permette l'ampliamento nelle aree pubbliche fino al 31 ottobre. A tradurlo in pratica sono stati le varie amministrazioni con i rispettivi provvedimenti. Emblematico il caso di Jesolo, dove il Comune ha deciso di concedere gli ampliamenti senza il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Quanto è bastato per trasformare la centralissima via Bafile in una grande terrazza sotto le stelle grazie a 165 domande di ampliamento.

ISOLA PEDONALE

Lo stesso è accaduto per le piazze, compresa la centralissima piazza Mazzini. Sfruttando l'isola pedonale serale, da quest'anno anticipata alle 19 proprio per permettere ai locali di allestire le terrazze, tra i marciapiedi e strade sono stati ricavati gli spazi esterni per bar, ristoranti e pizzerie. Naturalmente garantendo sempre il distanziamento sociale. Ma in questo modo è stato permesso ai locali di continuare la propria attività. Un'iniziativa che ha riscontato l'apprezzamento degli ospiti e che da sperimentale e già stata confermata anche per il prossimo anno. «L'obiettivo spiega l'assessore al Commercio, Alessandro Perazzolo (nella foto) - è quello di dare una risposta positiva a tutte le richieste, non è facile ma abbiamo esaminato ogni soluzione possibile. È stata rispettata la normativa sanitaria ed è stato garantito il transito ai mezzi autorizzati al passaggio nella Ztl, non sono stati creati intralci negli incroci o nelle strade laterali. Pensiamo di aver dato una soluzione gradevole anche a livello estetico per attrarre ospiti e mettere gli operatori nelle condizioni di poter lavorare nel modo migliore possibile. Gli ospiti hanno apprezzato questa novità, che riproporremo anche il prossimo anno».

L'amministrazione comunale sta già lavorando a delle soluzioni in vista dell'estate 2021. «Stiamo considerando l'ipotesi conclude Perazzolo di introdurre delle tariffe scontate per questi ampliamenti e poi va affrontato il tema della pista ciclabile che in alcuni punti rappresenta una criticità rispetto alla presenza dei plateatici. Tra le soluzioni c'è quella di trasferire la pista ciclabile sulla spiaggia, ma anche quella di ridurre i plateatici in alcuni punti».

Giuseppe Babbo

