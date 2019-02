Pizzoli, toccata e fuga in Provincia: «Che amarezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO CELIOROVIGO Tanta amarezza per Roberto Pizzoli. Il sindaco di Porto Tolle è rimasto fuori dal consiglio provinciale per una manciata di voti: determinante le mancate preferenze a suo sostegno da parte dei consiglieri comunali di Rovigo. Il capoluogo, infatti, per la maggiore quantità di abitanti, aveva maggiore peso rispetto ai comuni più piccoli. «È stata una cosa piuttosto inusuale spiega il primo cittadino del Delta La competizione, sono sincero, non pensavo si alzasse così tanto con i voti ponderati. Avevo fatto la semplice...