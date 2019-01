Pizzimenti: con il nuovo contratto biglietto unico per ferro e gomma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀUDINE Anche in Friuli si va verso il biglietto unico. È una delle richieste più forti avanzate dai pendolari alla Regione: arrivare, nel nuovo contratto per i servizi ferroviari, al tanto agognato ticket unico, che consenta di salire a piacimento sui treni regionali, sui bus urbani e sulle corriere. Un'istanza messa già sul tavolo dell'assessore regionale Graziano Pizzimenti, assieme all'invito a contenere gli aumenti delle tariffe, che ormai, seppur solo per le tratte più lunghe, hanno portato il Fvg ad avere «i treni più cari...