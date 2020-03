LA SOLIDARIETÀ

BASSO FELTRINO È nei momenti difficili che si vedono i veri valori delle persone che, con quello che possono e che hanno, riescono a fare gesti che rimangono nell'animo più di ogni altra cosa. Così succede anche ad Alano di Piave dove il titolare di una pizzeria della Conca del Piave, ha deciso di dare il proprio contributo agli ospiti di Casa Sant'Antonio Abate regalando al personale ed agli ospiti stessi le pizze sfornate dalla sua pizzeria.

IL BENEFATTORE

«Ci tenevo - spiega il pizzaiolo - ad aiutare chi sta aiutando gli anziani, e far sentire a loro, e agli anziani stessi, la nostra vicinanza: sono tutti nei nostri cuori». Un iniziativa, da parte del titolare, di assoluta umanità, tanto che ha voluto rimanere nell'anonimato. Ma non si è fermato qui: altre pizze sfornate dal suo forno, saranno destinate anche alle strutture per anziani di Quero Vas e Colmirano. «Gesti come questi ci aiutano a farci sentire vicino al paese e al territorio in questi giorni in cui siamo davvero isolati da tutto, pur avendo la nostra sede nel centro di Alano - spiega Valentina Todesco, psicologa alla Sant'Antonio Abate - Abbiamo davvero bisogno di comprensione e vicinanza».

VIDEOCHIAMATE

È giusto ricordare che infermieri e operatori sociosanitari per fronteggiare lo stato di emergenza di questi giorni, devono sottostare a turni spesso estenuanti, ma anche gli stessi anziani stanno affrontando sacrifici non indifferenti, senza avere la possibilità di vedere i propri cari e con il rischio, sempre imminente, di contrarre la malattia. Per rimanere in contatto, famigliari e anziani hanno a disposizione il servizio di videochiamate, prenotando tramite whatsapp al numero 331 642 7763 e, per la sanificazione degli ambienti, è già arrivato in Fondazione il nuovo apparecchio ad ozono che permetterà di azzerare la carica batterica e virale; uno degli investimenti decisi dalla Fondazione per far fronte all'emergenza oltre alla decisione di creare un Premio Contrasto Covid-19 dedicato al personale costretto a svolgere straordinari.

Casa Antonio Abate nasce nel 1923 come casa di riposo; negli anni si è ampliata e ha sviluppato diversi servizi. Oggi, come centro servizi, comprende al suo interno, la residenza per anziani non autosufficienti, la comunità alloggio Casa Nani per anziani con maggiore autonomia, e l'ospedale di comunità che accoglie chi, dopo un ricovero ospedaliero, ha ancora bisogno di assistenza sanitaria. Da parte di personale, ospiti e delle strutture, un grande ringraziamento alla generosa pizzeria.

