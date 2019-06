Più uomini e mezzi dell'Ulss per i servizi ai turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZI POTENZIATIVENEZIA Più mezzi e più uomini per garantire la salute di cittadini e visitatori. È scoppiata l'estate e come previsto dalla programmazione annuale, anche quest'anno l'Ulss 3 Serenissima potenzia i servizi per far fronte all'impatto che il turismo produce anche sulla sanità. Un impegno che riguarda soprattutto l'emergenza-urgenza nell'area lagunare dove, se la quinta idroambulanza introdotta qualche anno fa proprio per il periodo giugno-settembre è ormai utilizzata costantemente, per le giornate più impegnative adesso...