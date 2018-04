Più treni fra Mestre e Venezia, arriva la tecnologia giusta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE FERROVIEMESTRE Rete Ferroviaria Italiana investe sulla tecnologia per aumentare le frequenze dei treni in arrivo in centro storico. Interventi necessari per alzare l'asticella rispetto al massimo che viene già fatto oggi e che tuttavia rischia di rivelarsi insufficiente rispetto alle esigenze quotidiane in un contesto, quello del Ponte della Libertà, dove le rotaie non possono essere aumentate. È del tutto evidente, infatti, che i turisti che soggiornano a Mestre e di giorno fanno i pendolari a Venezia, non si servono solo degli autobus...