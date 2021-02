BOOM DI PIZZE

PORDENONE L'anno della pandemia fa volare i risultati del bilancio della Roncadin di Meduno. L'azienda, leader in Europa nella produzione di pizze surgelate, ha chiuso l'anno con 140 milioni di fatturato registrando un +16,6% rispetto all'anno precedente. Superato così l'obiettivo che la società si era posta: oltre cento milioni le pizze (18 milioni in più rispetto al 2019) prodotte e vendute per oltre il 70% in mercati esteri. Un risultato in buona parte determinato dall'emergenza Covid. L'aumento degli acquisti alimentari da parte delle famiglie per consumare pasti a casa e la chiusura di ristoranti e pizzerie prevista dalle limitazioni anti-pandemia ha incrementato la vendita di pizze surgelate in tutti i Paesi europei - ma anche in Usa - dove l'impresa esporta.

ANNO NON FACILE

Risultati brillanti ottenuti in un periodo che comunque non è stato facile per nessuno. Anche se la Roncadin, 750 addetti, non ha mai dovuto sospendere la produzione (nemmeno nel lokdown di marzo e aprile scorso, in quanto ricompresa nel settore alimentare ritenuto essenziale) si è trovata a fare i conti con le conseguenze dell'emergenza sanitaria. Molti degli addetti amministrativi, tecnici e della ricerca hanno operato a distanza in smart working non interrompendo importanti progetti nella ricerca e sviluppo. Inoltre, durante i mesi estivi l'impresa si è misurata con le pesanti difficoltà per l'approvvigionamento idrico - anche attraverso autobotti - dopo i danni causati da ripetute ondate di maltempo alla preso dell'acquedotto in val d'Arzino. Si aggiunga che l'ultima parte del 2020 è stata anche caratterizzata dalle nuove difficoltà, soprattutto burocratiche, del post-Brexit: oltre ai costi operativi cresciuti nelle esportazioni, a dicembre l'incertezza della situazione doganale con il Regno Unito (le esportazioni in quel mercato pesano il 20% del fatturato) ha causato parecchi ritardi nelle consegne. Tra le centinaia di camion fermi alla frontiera inglese di Dover c'erano anche i Tir carichi di pizze della Roncadin.

I RISULTATI

«I numeri raggiunti - commenta l'amministratore delegato Dario Roncadin - sono anche frutto del forte aumento dei pasti consumati a casa per via dell'emergenza Covid e del conseguente aumento della spesa alimentare e della grande richiesta dei supermercati della grande distribuzione. I numeri sono senza dubbio incoraggianti, ma non possiamo abbassare la guardia, perché una volta che la pandemia abbasserà la sua pressione, i grandi negozi competeranno nuovamente con la ristorazione e altri canali, quindi è necessario essere pronti con prodotti innovativi». Con la pandemia l'azienda ha dovuto fronteggiare un'emergenza sugli ordini, che hanno iniziato ad arrivare con tassi tripli rispetto al previsto. «Soddisfare in linea con i tempi richiesti le commesse - aggiunge l'ad - è stata una grandissima sfida, che ha richiesto uno sforzo congiunto fra logistica, pianificazione produttiva e approvvigionamenti delle materie prime, che in alcuni momenti scarseggiavano». Il rispetto delle misure di distanziamento in azienda ha inoltre causato modifiche organizzative che hanno richiesto grande attenzione nella gestione dei 750 dipendenti. «Si sono comportati con grande senso di responsabilità e dedizione. Per questo abbiamo ritenuto opportuno offrire anche degli incentivi economici e vari benefit a chi, soprattutto nei reparti produttivi e in particolare nel periodo del primo lockdown, ha garantito la sua presenza consentendoci di onorare gli ordini».

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA