LA RIORGANIZZAZIONE

VENEZIA Più letti di Terapia sub-intensiva, più macchinari e un ritorno a dove si era combattuto il virus. Perché nel giro di pochi giorni il maxi reparto Covid dell'Angelo non ha solo rimesso in piedi a pieno regime l'assetto anti-virus della prima ondata ma ha rinforzato il proprio arsenale. Rispetto a primavera nell'area Covid dell'ospedale di Mestre i posti letto di Terapia sub-intensiva sono raddoppiati da 4 a 8, e tutti attivati. A questi si aggiungono 20 letti di Terapia intensiva per un totale di 28 letti in più che vanno a sommarsi ai restanti, a normale intensità di cura, per un totale di 62 posti letto. L'Ulss 3 ha potenziato anche la strumentazione a disposizione di pazienti e sanitari: gli impianti d'ossigeno sono stati ulteriormente implementati, la dotazione completa dei generatori ad alto flusso d'ossigeno è passata da 4 a 20, il parco dei caschi d'ossigeno cPap è cresciuto in maniera esponenziale: da 15 a più di 100, dei quali una sessantina arrivati la scorsa settimana. Dagli 8 ventilatori della prima fase si è passati a 16 e le pompe da infusione (i macchinari per il rilascio graduale dei farmaci) sono aumentate ad ogni letto. Ventitré i posti attrezzati al telemonitoraggio per osservare i parametri del paziente Covid anche a distanza.

IL REPARTO

A gestire la macchina enorme dell'area Covid realizzata al secondo piano dell'Angelo e chiamata a funzionare alla perfezione in ogni minimo dettaglio sono il primario di Pneumologia, Lucio Michieletto, e il primario di Medicina interna, Fabio Presotto. «Riarruolare il personale, fare i turni, riposizionare le attrezzature, metterne di nuove in tutte le stanze, rimodulare i carrelli: abbiamo lavorato senza sosta e nessuno, neanche in questa seconda fase, si è mai lamentato di una sola notte in più in corsia», commenta il dottor Michieletto. Il maxi reparto nasce lo scorso marzo attorno al reparto Pneumologia e inglobando (per l'emergenza) i reparti di Breast unit, Chirurgia plastica, Chirurgia toracica, Cardiochirurgia e Chirurgia vascolare. «La prima ondata ci ha fatto capire quanto sia importante avere un sistema sanitario e reparti dinamici - spiega il direttore generale, Giuseppe Dal Ben - l'ampliamento e lo spostamento di posti letto e strumentazione li rendono capaci di essere ricettivi di fronte alla situazione critica».

IL PERSONALE

«Attraverso il monitoraggio continuo anche all'esterno della stanza di degenza - sostiene il dottor Presotto - in un singolo schermo siamo in grado oggi di leggere a distanza tutti i parametri vitali dei pazienti sottoposti a monitoraggio». In primavera il personale del maxi reparto Covid è stato esposto al virus per oltre 50 mila ore in tutto («La maggior parte delle volte non riconosco i nostri infermieri per quanto sono protetti e coperti dai dispositivi», ammette il primario Michieletto) ma si è registrato un solo caso di positività. A supportare pneumologi e personale altamente qualificato per l'emergenza Covid, anche in questa seconda ondata dal reparto di Medicina interna sono scesi in campo 8 medici internisti, 6 dei quali si erano formati e qualificati lavorando nel corso della prima diffusione epidemica. «Rispetto alla scorsa primavera - spiega il primario Presotto - abbiamo imparato cosa fare e, soprattutto, cosa non fare. Il risultato è una maggiore appropriatezza e meno effetti collaterali». «In questa seconda ondata - aggiunge il dottor Michieletto - sappiamo, ad esempio, che se dobbiamo aspettarci un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente Covid, avverrà presumibilmente entro i primi dieci giorni. Poi è più difficile che il quadro precipiti». Ora i pazienti nel maxi reparto sono 57. Il 30% di loro non ha altre malattie. «Nei primi giorni di questa seconda c'erano pazienti meno gravi - conclude il primario di Pneumologia - ma adesso cominciano ad arrivare casi più importanti. Stiamo quindi rivivendo quello che abbiamo vissuto mesi fa, ma con più consapevolezza».

