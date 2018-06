«Più investimenti in Libia e appoggeremo al-Sarraj»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In tour in Lombardia per i ballottaggi delle amministrative, Matteo Salvini si concede una battuta tra un comizio e l'altro: «Bobo Maroni ha ragione: a volte serve il fattore C. in politica, non è tutto, ma non fa male». Il ministro dell'Interno sta pensando all'Aquarius approdata, all'alba, a Valencia e spera che la Spagna continui ad accogliere altri migranti («Altri 66mila», dice con un'iperbole»).Salvini annuncia una svolta nei rapporti con la Libia frammentata dalle tribù. «Sarraj ha chiesto all'Italia un intervento: io e il...