L'EPIDEMIA

TREVISO Più guariti che nuovi contagiati, sempre meno pazienti in terapia intensiva ma anche altri due decessi, segno che la fine dell'epidemia non è ancora vicina quanto si sperava. Certo siamo distanti dalle 100 positività al giorno registrate durante il picco di fine marzo, ma anche ieri, nella Marca, altre 26 persone hanno scoperto di essere state contagiate dal Covid - 19. Non sono numeri che fanno paura, anche perchè la maggior parte dei nuovi pazienti presentano sintomi lievi. Non a caso ad oggi, tra ospedali e case di riposo, sono appena 158 le persone ricoverato. Solo dieci sono in terapia intensiva (7 a Treviso, 1 a Conegliano e 2 a Vittorio Veneto), rispetto alle 50 di un mese fa; gli altri 148 (uno in più rispetto al giorno prima), sono in area non critica.

I DECESSI

Altre due persone però si sono spente nelle scorse ore a causa del nuovo coronavirus, facendo così salire il tragico bilancio, dall'inizio della pandemia, a 258 vittime. Solo a Verona (414), ce ne sono state di più. A Padova sono state 247 (Vo' compreso), a Vicenza 2018 e a Venezia 214. Un dazio di vite pesantissimo, collegato nella Marca soprattutto al cluster di geriatria e al difficile contenimento del contagio in alcune case di riposo.

I GUARITI

Sono già 1.174 i trevigiani usciti dal tunnel della malattia: nella giornata di ieri addirittura 50 hanno potuto sorridere all'esito del doppio controllo che ha confermato la loro negativizzazione. Un trend che fa ben sperare e che si accompagna al dato sulle dimissioni dagli ospedali trevigiani, 6 in più nelle scorse ore per un totale di 633 pazienti. Il prossimo traguardo da raggiungere riguarda il numero complessivo dei positivi attuali: sono ad oggi 1.081, 24 in meno rispetto al bollettino di mercoledì sera. La speranza è che si possa rientrare finalmente entro quota mille per l'inizio della cosiddetta fase 2, quando verrà effettuato un altro passo, si spera, verso una nuova normalità, fatta di spostamenti con le mascherine e distanze da rispettare, ma in un ottica di ripresa delle tante attività quotidiane, non solo lavorative ma anche sociali. Anche gli ospedali si stanno attrezzando per tornare alla routine, nell'augurio che la seconda ondata di contagi non sia tanto violenta quanto la prima. (a.belt)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA