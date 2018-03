Più giovani, molti laureati ma c'è anche un pastore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Più giovani, con titoli di studio più alti e una maggiore presenza nel mondo delle professioni: dopo la proclamazione degli eletti che per ora non è ancora avvenuta, varcheranno i portoni di Camera e Senato i quasi mille nuovi parlamentari. Alberto Stefani candidato alla Camera per la Lega con i suoi 25 anni compiuti a novembre scorso potrebbe essere l'eletto più giovane. Gli avvocati sono la truppa più numerosa con circa un ottantina di rappresentanti tra Camera e Senato mentre scendono a tre i magistrati (Pietro Grasso, Cosimo Ferri,...