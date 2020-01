Più dosi a disposizione: i vaccinati sono aumentati dell'otto per cento

LA PREVENZIONE

BELLUNO Sta arrivando il picco dell'epidemia dell'influenza e c'è ancora una possibilità di vaccinarsi. La campagna, iniziata il 12 novembre, ha già registrato un aumento dell'8% rispetto allo scorso anno. Il direttore generale della Uls Dolomiti Adriano Rasi Caldogno, ha colto l'occasione per fare il punto della situazione: «maggior copertura abbiamo e minori sono i casi limite che si possono riscontrare ha esordito - ecco che il clou dell'epidemia dovrebbe arrivare con la prossima settimana e il mese di febbraio, essendo alla vigilia di quest'impennata, desideriamo fornire alcune raccomandazioni». A fornirle, nei dettagli è stato il direttore sanitario Giovanni Maria Pittoni e la dottoressa Donetella Rizzato, medico dirigente al Servizio Igiene e Sanità pubblica. Importantissimo è tenere le mani pulite e non toccarsi con mani sporche bocca e naso. Sarebbe buona norma, inoltre, dialogare a distanza almeno di un metro con le persone in questa stagione. Se si hanno raffreddori o raffreddamenti, utilizzare i fazzolettini usa e getta e buttarli via dopo l'utilizzo. Se si prende l'influenza, rimanere a casa per una settimana e indossare una mascherina, per evitare di contagiare chi si sta vicino. Sarebbe, infine, buona cosa, se ammalati, evitare di frequentare ospedali e case di riposo, dove c'è un concentrato di persone, per definizione, più vulnerabili. Il direttore sanitario Pittoni ha precisato come, «in una provincia di anziani come la nostra, essere protetti con un vaccino è importantissimo, soprattutto perché tra i soggetti più deboli, tra questi gli anziani e i bambini, raffreddamenti, bronchiti, possono trasformarsi in tipologie più gravi».

PIÙ DOSI A DISPOSIZIONE

In provincia di Belluno sono 2500 i vaccini acquistati in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 36.800. Sono aumentate le persone che si sono vaccinate, i particolare sono state sensibilizzate maggiormente le donne in gravidanza, il personale sanitario e gli over 75. «Sono aumentati anche i vaccini in età pediatrica sottolinea la dottoressa Rizzato - ricordo che si possono vaccinare i bambini dai sei mesi in su. Registriamo un aumento, probabilmente c'è stata una presa di coscienza da parte dei genitori che hanno avuto una percezione del rischio reale». Determinante, a detta del direttore generale, Rasi Caldogno, anche la nutrita campagna informativa di quest'anno e il sistema di sorveglianza dell'influenza, con un aggiornamento da parte dei medici di base e dei pediatri, in correlazione con gli accessi all'ospedale. Poiché il picco dell'epidemia è alle porte, si parla infatti della seconda settimana di gennaio e del mese di febbraio, il direttore generale Adriano Rasi Caldogno invita chi non l'avesse ancora fatto e avesse i requisiti di approfittare delle ultime dosi di vaccini. Fe.Fa.

