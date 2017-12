CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Più di cento le persone ricoverata nell'ultima settimana a causa di patologie legate a sindromi para-influenzali. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di pazienti anziani e affetti da patologie che si riacutizzano con la stagione invernale e con l'arrivo dei virus di stagione. L'epidemia della nuova influenza, in regione, non è ancora scoppiata ma pronto soccorso e ospedale di Pordenone sono già in emergenza. In sei giorni - da venerdì scorso - ci sono stati oltre cento ricoveri legati a patologie para-influenzali: nella maggior parte...