Più di 600 i paperoni da 5mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO Non proprio tutte sono d'oro, ma comunque rappresentano un tesoretto prezioso. In tanti casi accumulato con decenni di lavoro, in tanti altri ottenuto approfittando di norme benevole. Comunque in grado di assicurare un'ultima parte delle vita serena, almeno sotto il profilo economico. Sono 657 i trevigiani titolari di pensioni da cinquemila euro in su al mese. L'accredito effettuato mensilmente dall'Inps a questi assistiti, secondo la banca dati dello stesso istituto, ammonta in media a 6.317 euro e 76 centesimi ciascuno. Una prima...