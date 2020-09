Più di 1.100 tamponi aggiuntivi rispetto a giovedì, e meno contagiati. Migliora, anche se leggermente, la situazione epidemiologica in Friuli Venezia Giulia. Ieri i Dipartimenti di prevenzione sono riusciti a rintracciare sul territorio 34 nuovi casi di Coronavirus, dieci dei quali in provincia di Pordenone. Sui dati del contagio pesano ancora i numeri relativi ai rientri dai Paesi dell'Europa dell'Est. Giovedì i tamponi positivi erano stati 39, ma con meno test effettuati alle spalle. Restano fortunatamente sempre stabili i dati relativi alle ospedalizzazioni: in Friuli Venezia Giulia restano tre i pazienti ricoverati in Terapia intensiva, e 17 le persone ospitate nei reparti Covid diversi dalle Rianimazioni. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 572 (18 più di giovedì). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale dall'inizio dell'emergenza). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 34 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.073: 1.527 a Trieste, 1.308 a Udine, 899 a Pordenone e 326 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.152, i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma ancora in attesa del doppio tampone negativo) sono 10 e le persone in isolamento 542. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

