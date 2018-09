CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Più della metà delle famiglie veneziane che hanno presentato l'autocertificazione sui vaccini per poter iscrivere i figli a scuola rischia la denuncia penale, perché le loro dichiarazioni sono false. I carabinieri hanno effettuato controlli in Comune per acquisire i certificati e avviare le indagini. Risulta infatti che su 34 autocertificazioni, presentate per i bambini di nidi e scuole dell'infanzia, 20 siano state falsificate. A raccontarlo è stato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che, dall'auditorium dell'M9 appena intitolato a...