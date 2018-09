«Più che una festa serve una protesta altrimenti qui finiamo come comparse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VOCIVENEZIA Qualche voce discordante, dettata dalla sfiducia e dall'urgenza di risolvere almeno in parte il problema mercato di Rialto. «Questa di stasera non mi sembra proprio una protesta, e poi contro chi, contro la storia? - ha osservato Gino Mascari, portavoce dei commercianti realtini - il problema di Rialto non si affronta con una festa dove vince più la voglia di suonare, ma mettendosi a tavolino per vedere se ci sono ancora margini capaci di salvare il mercato. Non una protesta, quindi, ma un grido di aiuto, dove è molto...