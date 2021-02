TRASPORTI

MESTRE Tanti pullman, studenti finalmente comodi e in viaggio senza rischi: rispetto alla prima di lunedì un bel salto di qualità. In via Bissuola ieri mattina alle 8 meno dieci la lenta colonna di bus diretti al Gritti copriva la distanza che intercorre tra il liceo Stefanini e la rotonda di via Casona e, per non arrivare tardi a scuola, molti studenti hanno preferito scendere alla fermata vicina alla pizzeria Serenella e percorrere l'ultimo tratto di strada a piedi. Il sistema di trasporto pubblico e privato messo in piedi per consentire agli studenti delle scuole superiori cittadine di arrivare a scuola in sicurezza sembra dunque essere entrato a pieno regime e funzionare bene quasi ovunque.

LE STORIE

Per raggiungere il Berna, dove frequenta il terzo anno, ieri Valentina è partita da Campagna Lupia con il 67E-Gritti delle 6.50 ed è arrivata a Mestre alle 7.30 . «Adesso che hanno aggiunto nuove corse va molto meglio di prima - commenta -. Di bus ce ne sono un sacco, tanto che non si vedono più le persone in piedi lungo il corridoio centrale. Ad ogni fermata ci sono anche gli steward che controllano quante persone ci sono all'interno del pullman». «Siamo riusciti a sederci tutti perché hanno aggiunto corse spiega Sara, a terzo anno al Berna, partita da Oriago con il 67E delle 7.10 . Rispetto a prima che chiudessero tutto, quando i pullman erano strapieni, ora va molto meglio e non ci sono più assembramenti». «Martedì dietro il mio autobus c'erano altri due pullman vuoti che sono arrivati fino a Mestre riferisce Damiano appena sceso in via Bissuola -. Ho perfino pensato che tutti questi bus fossero sprecati». «Ho visto che ci sono molti più autobus in giro e che non sono mai pieni, ma per ora preferisco accompagnare mia figlia in auto racconta il padre di una studentessa dello Stefanini, partito da Zelarino . In questi mesi lo avrei fatto volentieri anche tutti i giorni purché andasse a scuola. I ragazzi sono rimasti troppo tempo a casa senza poter socializzare e, quando mia figlia ha saputo che si ritornava in classe, si è subito riaccesa la sua attenzione. Ora spero solo che continui ad andare a scuola in presenza fino a fine anno».

«ORA VA MOLTO MEGLIO»

«Siamo partiti da Trivignano con il 21 alle 7.10, sempre seduti e con poca gente racconta Gaia prima di entrare in classe al liceo Giordano Bruno . Ora ci sono 4 linee diverse per cui il viaggio è comodo e tranquillo. Rispetto a settembre e ottobre il servizio di trasporto è nettamente migliorato. Siamo contenti, finalmente qualcosa è cambiato ed è la prima volta che succede». Per raggiungere il Bruno, Rachele è partita da Martellago alle 7.05: «Anch'io sono salita sul 21 ed era abbastanza vuoto. Devo dire che in questi primi 5 giorni è andata bene, ci sono molti più autobus che girano e, rispetto a settembre, ora è sicuramente più facile sedersi e stare più comodi. Il rientro a scuola è stato organizzato meglio, forse avrebbero dovuto fare lo stesso fin all'inizio dell'anno scolastico ma ora siamo soddisfatti». «Sono partita con il 9 da Marcon alle 7.13 e sono arrivata a Mestre alle 7.30 spiega Alessia iscritta al primo anno allo scientifico -. In questi primi giorni mi sono trovata a viaggiare anche con quattro autobus davanti al mio. Poi li hanno ridotti di numero perché non erano necessari».

BUS AFFOLLATI PER VENEZIA

«Ho preso prima il tram e poi, sul 24H, c'erano tutti i posti a sedere occupati ma almeno non c'era nessuno in piedi racconta Aurora, partita da Favaro Veneto alle 7.30 per raggiungere lo Stefanini . Anche se alle fermate non ho mai visto in azione gli steward, hanno aggiunto molte corse e questa settimana è andato tutto abbastanza bene». Il tragitto casa-scuola sembra invece essere ancora complicato per gli studenti che dalla terraferma devono raggiungere Venezia. Per poter frequentare liceo artistico statale, Kevin di Spinea e Valentina che risiede alla Gazzera, devono salire rispettivamente sul 6 e sul 7, ancora molto affollato, mentre da Marghera Maria prende il 6L delle 6.39 e arriva a piazzale Roma alle 7 in punto, per poi proseguire a piedi fino al Benedetti Tommaseo. «Tutti i bus sono strapieni anche se arrivano a Venezia molto presto commenta Maria -. Per me l'alternativa sarebbe quella di salire sul bus successivo, ma poi dovrei prendere il battello che è sempre pieno, correndo il rischio di non riuscire nemmeno a salire a bordo».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA