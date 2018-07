Più aree gioco, wi-fi e bau beach così il Lido prepara il rilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVI SERVIZIPiù aree gioco dopo le polemiche dello scorso anno, wi-fi gratuito nei vari stabilimenti balneari e una bau beach, con tanto di servizio di ristorazione, dedicato ai cani e agli amici a quattro zampe. Queste alcune delle novità più significative che accompagnano l'inizio del mese di luglio sulle spiagge del Lido di Venezia.La percentuale di occupazione delle capanne per l'intero arco della stagione è però in calo. In media siamo sul 60 per cento. Sono perciò molto lontani i tempi d'oro in cui si faticava a trovare un buco e...