Pistola in fabbrica: «Basta, vi uccido tutti»

IL CASOTREVISO Si è presentato al lavoro in ritardo, all'ora di pranzo invece che al mattino. Non una novità per l'azienda che aveva sempre chiuso un occhio sulle sue continue assenze. Ma le cose sarebbero a breve cambiate. E Tiziano Olivotto, 57enne di Spresiano, se n'era ben reso conto: temeva che a breve lo avrebbero lasciato a casa. E così, lunedì pomeriggio, è arrivato in fabbrica con una pistola nascosta nella tasca dei pantaloni. I suoi colleghi dei reparto alla Inox e Inox, azienda di Maserada sul Piave che produce componenti in...