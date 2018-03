Pistola elettrica per gli agenti: sperimentazione anche a Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NUOVA ARMAPADOVA Non solo manganello e spray al peperoncino. Per difendersi dalle aggressioni e per intervenire nelle risse violente, ma anche per fermare chi resiste ad un arresto, i poliziotti avranno presto a disposizione una nuova arma, più potente di quelle appena citate ma meno pericolosa delle armi da fuoco. Inizialmente la dotazione riguarderà la Polizia e potrebbe essere poi estesa anche ai carabinieri.Padova è una delle sei città italiane scelte dal Ministero dell'Interno per la sperimentazione della pistola taser, che provoca...