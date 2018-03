Pista di atletica di livello nazionale ma intanto la tribuna cade a pezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DETRITI E TRANSENNECONEGLIANO E' stato transennato, dopo le ultime piogge, un tratto della tribuna dello stadio comunale Narciso Soldan che, oltre al campo di calcio, ospita anche una pista di atletica omologata per manifestazioni a livello nazionale e in cui si possono praticare tutte le discipline. Ma di livello nazionale, in questo momento, il Narciso Soldan non ha niente.COPERTURA EROSALa vecchia copertura della tribuna, anzi, è ridotta talmente male a causa delle persistenti infiltrazioni d'acqua, che ormai gocciola nello spazio in cui...