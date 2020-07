IL CASO

BELLUNO Prima l'allenamento in piscina, poi l'escursione in montagna. In pochi giorni il positivo trevigiano ha avuto diversi contatti rischiando di portare il virus anche nel Bellunese. Un caso che ricorda le modalità con cui si è nata l'emergenza a febbraio dal paziente 1 in Lombardia, anche lui grande sportivo. Ovviamente il caso che ha studiato ieri il Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti, diretto dal dottor Sandro Cinquetti è avvenuto in un momento in cui le difese contro il virus ci sono e il contagio del trevigiano non era così grave come quello lombardo. Si è intervenuti subito ricostruendo la catena dei contatti, tramite lo studio del personale dell'Unità di crisi, allestita in questi mesi di emergenza nel Dipartimento di prevenzione e igiene della Usl 1 Dolomiti, a Belluno. Una sorta di App immuni umana che in contatto con i colleghi di Treviso ha ricostruito i vari contatti dello sportivo trevigiano.

LA CATENA

Tutto nasce da un corso di hydrobike a Valdobbiadene (Tv) a cui ha partecipato lo sportivo trevigiano, scoprendo solo dopo di essere positivo. Questo indice uno, come dicono in gergo dal'Usl, ovvero questo paziente uno ha dato origine a due indagini diverse in provincia. Una ha riguardato l'escursione in montagna che ha coinvolto 3 persone residenti in Usl 1 Dolomiti «classificate contatti stretti». Si tratta dei 3 amici, tutti del Basso Feltrino, che sono stati in auto con il trevigiano positivo andando alla gita in montagna e hanno mangiato con lui. «Queste persone sono state testate e messe in isolamento - spiegavano ieri dall'Usl - ed è emerso oggi che i tamponi sono tutti negativi. Ma queste tre persone in quanto contatti stretti proseguono l'isolamento per 14 giorni dal contatto». La stessa persona, che è trevigiana, ha fatto il corso di hydrobike a Valdobbiadene dove c'erano altri 3 feltrini. Anche questi sono stati sottoposti al tampone: in attesa del risultato sono stati tenuti in isolamento. Quando ieri è arrivato il responso negativo per tutti tre sono stati liberati, esattamente come era accaduto prima per gli altri partecipanti al corso trevigiani, analizzati dall'Usl della Marca.

IL BOLLETTINO

L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epidemia ieri segnava zero nuovi casi positivi nel Bellunese. Il totale dall'inizio dell'emergenza resta 1196. I bellunesi ancora infetti sono 22 persone, uno dei quali è ricoverato. I morti totali dall'inizio dell'emergenza, dopo l'ultimo decesso in casa di riposo, sono saliti a 113.

