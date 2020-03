Non bastasse l'epidemia in corso, l'economia bloccata e le aziende sempre più strangolate dall'inattività obbligatoria, arrivano anche le truffe via internet. Da quando la gente ha cominciato a restare a casa trasferendo l'ufficio nello studio della propria abitazione grazie allo smart working, sono anche aumentati esponenzialmente gli attacchi degli hacker sia nelle aziende che per i normali cittadini. Un problema non da poco, confermato anche dalla Polizia Postale che, in questi giorni, ha registrato un picco di denunce. I pirati informatici approfittano delle connessioni da remoto che consentono a impiegati e professionisti di collegarsi con i server dei propri uffici, studi e aziende. In certi casi questi collegamenti presentano delle falle inevitabilmente attaccate dai professionisti della pirateria online. In pericolo c'è un po' di tutto: dati personali, password, numeri di telefono e di carta di credito; ma anche dati di clienti, progetti, archivi. E lo smart working aumenta le possibilità di questi raid potenzialmente pericolosissimi. Al di là delle denunce, le aziende specialiste invitano a cautelarsi. Oltre all'installazione di programmi in grado di complicare la vita a questi pirati, è fondamentale seguire alcune regole di prudenza e buon senso: non aprire mail e messaggio ricevuti via chat che arrivino da indirizzi sconosciuti o con messaggi che risultato sospetti fin dalla prima lettura. Molto meglio verificare e, in caso di dubbi, cestinare il tutto.

