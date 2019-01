Pirata tampona una bici e scappa: anziano grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENNESIMO CASOTOMBOLO Ancora un pirata della strada in azione. Questa volta l'episodio è avvenuto nel Tombolo, domenica 30 dicembre attorno alle 18,30 in via Roncà. Un pensionato di 74 anni stava facendo rientro a casa sulla sua bicicletta quando all'improvviso è stato colpito violentemente da un'auto che poi si è data alla fuga. Nello schianto il ciclista è finito nel fossato che scorre lungo la strada. Pur ferito, ha avuto la forza di trascinarsi fino al ciclo. Ha attirato l'attenzione di un'automobilista in transito che ha subito...