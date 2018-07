Pirata informatico le svuota i conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una quarantunenne di Mestre si è ritrovata con il conto quasi in rosso dopo che qualcuno ha disposto due bonifici per una somma complessiva di 25mila euro. I soldi potrebbero essere finiti a un prestanome e trasferiti in un conto corrente nell'Europa dell'Est. Il fatto è stato subito denunciato alla Polizia postale che ora sta indagando per capire come sia stato possibile carpire i codici numerici con i quali ordinare i bonifici per via telematica. La correntista mestrina aveva aperto due conti correnti con un operatore primario del settore...