LE PROSPETTIVE

CORTINA D'AMPEZZO I Mondiali di Cortina sono occasione per ricordare i fondi regionali ed europei a sostegno della riqualificazione della ricettività, sulla montagna veneta, anche in prospettiva futura, verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. «Dal 2018 a oggi siamo riusciti a sostenere 61 progetti ritenuti finanziabili, per un valore complessivo di 10 milioni di euro, risorse dei Programmi operativi regionali, destinate a opere fondamentali per il sistema dell'accoglienza, in previsione dei grandi eventi sportivi internazionali, dai Mondiali di sci fino ai Giochi invernali 2026», sottolinea Luca Zaia, presidente della giunta regionale del Veneto. «L'industria dell'ospitalità è un volano per l'economia di qualsiasi destinazione turistica e la ricettività, nello specifico, è uno degli elementi distintivi di una località. La montagna in questi ultimi anni ha sofferto, ma ha anche potuto beneficiare di finanziamenti importanti, sia regionali sia europei; rappresentano un sostegno importante al comparto soprattutto oggi, per ripartire dopo il lockdown». Zaia ricorda che gli stanziamenti sono destinati a investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico montano. «Si tratta di un forte impegno se consideriamo, oltre a questi fondi Por Fesr, anche gli stanziamenti regionali dedicati alla montagna. Parlo di oltre 18 milioni di euro destinati al settore ricettivo, allo sviluppo e consolidamento di reti di impresa o alla creazione di nuovi club di prodotto e alle aggregazioni di impresa. Complessivamente, dal 2016 a oggi, sono stati assegnati al comparto montano quasi 34 milioni di euro. Una iniezione di liquidità che ha avuto risposte tangibili da parte degli operatori privati, che continuano a investire anche, e soprattutto, nel rinnovo di un'offerta alberghiera, sempre più innovativa e sostenibile». Con il presidente Zaia e con diversi componenti della sua giunta, la Regione è in questi giorni molto vicina alla montagna, con una presenza costante a Cortina, punto di riferimento per tutto questo territorio. «C'è la consapevolezza di dover riaffermare la competitività della montagna veneta ella ricettività, cogliendo le opportunità del momento - conclude Zaia - tutte le grandi sfide che attendono il Veneto nei prossimi tre anni si potranno realizzare grazie a una gestione efficiente ed efficace della spesa pubblica. Penso ai 65 milioni di euro annui stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023, che nel triennio assommano a ben 195 milioni di euro, in aggiunta alla riprogrammazione dei fondi strutturali europei approvata la scorsa estate dall'amministrazione regionale».

M.Dib.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA