L'APPELLO

BELLUNO Faccia a faccia. L'assessore regionale al turismo, Federico Caner, da un lato del tavolo e i rappresentanti degli albergatori dall'altro. «Abbiamo spiegato all'assessore - sottolinea Walter De Cassan, Federalberghi Belluno - che se continua così c'è chi la prossima settimana si vedrà costretto a chiudere». Il bivio per gli imprenditori alberghieri della provincia di Belluno è imminente. Trovarsi la prossima settimana senza clienti, equivale a sostenere i costi fissi senza avere alcuna entrata. A quel punto, forse è meglio chiudere. Bisogna fare i conti. Subito.

I TIMORI

Le disdette arrivano a decine, o addirittura a centinaia per volta, spiegano gli addetti ai lavori. Tanto che nel giro di un paio di giorni è possibile stimare abbiano superato il migliaio. Soprattutto dall'estero, chi aveva già prenotato non si fa troppi scrupoli a dire addio alla vacanza sulla neve. «Il problema non è più solo relativo a quello che succede in Italia - spiega De Cassan - ma anche a cosa succede ai turisti quando ritornano nello stato da cui provengono. Se quando rientrano nel loro paese d'origine vengono messi in quarantena solo perché sono stati in Veneto a quel punto in molti rinunciano. Insomma non c'è solo in Italia l'isteria per il coronavirus ma anche all'estero». A questo punto l'idea di mettere fine a una stagione, che doveva essere da record e potrebbe invece diventare mediocre, inizia a prendere consistenza. All'incontro di ieri con Caner si è parlato anche degli scenari possibili. «È chiaro - prosegue De Cassan - che per le imprese medio grandi bisogna valutare anche la possibilità di licenziare dei dipendenti, per questa ragione abbiamo chiesto di poter applicare gli ammortizzatori in deroga. Tra le richieste che abbiamo avanzato alla Regione anche quella di portare la nostra voce al Governo per le moratorie sui mutui». Chiudere prima i battenti (allo scopo di minimizzare le perdite, abbattendo i costi fissi) potrebbe infatti generare difficoltà nel rimborso dei mutui. «Si verificherebbe una crisi di liquidità» aggiunge De Cassan. «A questo punto risulta determinante - riprende il rappresentante degli albergatori bellunesi - capire cosa succederà da domenica. In modo da ripartire con un piano per recuperare il danno d'immagine. Un danno che è ben diverso da quello economico».

LE SOLUZIONI

«Pandemia economica» la chiama il numero uno delle Camere di Commercio del Veneto e presidente di quella di Belluno e Treviso, Mario Pozza. «Per rilanciare l'immagine del Veneto - prosegue Pozza - basterebbe che il governo facesse un paio di interventi, sul taglia spese, sulle leggi speciali, togliessero i vincoli di bilancio. A disposizione ci sarebbero dodici milioni di euro. Soldi che sono già nostri, non contributi dello Stato». Ovviamente la politica, in queste ore non rimane a guardare: «Non possiamo vivere con la paura di andare un fine settimana all'aperto mentre assistiamo alle resse irrazionali nei supermercati - spiega il sindaco di Calalzo e parlamentare di Fratelli D'Italia, Luca De Carlo - non è una situazione da prendere alla leggera, e cittadini e istituzioni lo stanno dimostrando; ma stiamo assistendo a scene di panico e allarmismo ingiustificate, che vanno unicamente a penalizzare le nostre realtà e ad avvantaggiare gli Stati esteri, che per ora fanno registrare meno casi rispetto all'Italia, forse anche a causa di controlli meno capillari».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA