VENEZIA Il trasloco nella nuova sede della Polizia locale è appena iniziato e già ci piove dentro. Problemi di copertura per l'edificio del Tronchetto in corso di ristrutturazione. I lavori, in realtà, sono alle battute finali, ma gli acquazzoni degli ultimi giorni hanno rilevato come il tetto faccia acqua. E in più punti. La pioggia è filtrata anche in quella smart control room super attrezzata che sarà il fiore all'occhiello del nuovo comando. Le prime falle sono state sistemate l'altro giorno, in tutta fretta, ma ieri ne sono comparse altre. I danni sono limitati, le apparecchiature tecnologiche salve, ma resta la questione di lavori importanti, per cui il Comune ha investito milioni, che evidentemente non sono andati come dovevano.

POZZANGHERE IN UFFICIO

In questo edificio del Tronchetto - a suo tempo destinato all'interscambio merci, mai decollato - erano già ospitati alcuni uffici comunali. Ora, dopo la ristrutturazione, sta traslocando l'intero comando della Polizia locale che deve liberare al più presto la sede di Palazzo Papadopoli a Piazzale Roma. Ma proprio mentre arrivavano gli scatoloni del trasloco, il personale si è accorto dell'acqua che si era infiltrata, aveva macchiato il controsoffitto, in alcuni punti gocciolava copiosamente. Un problema che si è rivelato in tutta la sua gravità giovedì scorso, quando ha piovuto tutto il giorno. L'acqua si è infiltrata in più punti, una decina, arrivando anche alla smart control room. Di qui la decisione di intervenire con una procedura d'urgenza. È stata chiamata una ditta che ha tamponato la guaina del soffitto nei punti critici. Ma l'acquazzone di ieri ha rivelato altre criticità, l'acqua ha trovate altre strade per insinuarsi all'interno dell'edificio appena restaurato. Impietose le immagini dei computer riparati con teli di plastica, dei controsoffitti sfondati, dalle pozzanghere in mezzo agli uffici...

DANNI LIMITATI

«Si tratta di un problema che va avanti da qualche tempo conferma il comandante della Polizia locale, Marco Agostini La settimana scorsa è emerso in una decina di punti. Abbiamo proceduto a tamponare, ma non è bastato. L'acqua si è incanalata in altri punti. In misura minore comunque rispetto alla volta precedente».

Il comandante tiene a precisare che i danni sono contenuti, anche quelli della settimana scorsa. Solo pannelli di controsoffitto che si sono staccati. Le sofisticate apparecchiature della smart control room non sono state sfiorate dall'acqua, che comunque era arrivata anche in quel locale.

«I lavori non sono conclusi e il trasloco è in corso aggiunge Agostini è iniziato solo da qualche giorno».

Le infiltrazioni impreviste si sommano ai tempi lunghi di questa ristrutturazione. Un intervento deliberato dall'amministrazione comunale a fine 2018, quando furono stanziati oltre due milioni e mezzo per la ristrutturazione e riorganizzazione dell'ex interscambio merci. I lavori, si disse, dovevano essere ultimati entro pochi mesi, già ad ottobre si doveva inaugurare la nuova sede della Polizia locale.

Più di recente il trasloco del comando era stato ipotizzato per gennaio. L'entrata in funzione della smart control room per carnevale. Ora i tempi del trasloco sono arrivati davvero, ma anche le infiltrazioni.

Roberta Brunetti

