PIOMBINO DESE Il papà di Ihab Abou El Seoud, Sarwat, 59 anni, anche ieri è tornato nel punto esatto di via Gattoeo, a Piombino Dese, dove sabato notte alle 23,15 suo figlio è stato investito. E' distrutto dal dolore: «Ihab è stato ucciso come un cane. Chi lo ha investito non ha avuto alcuna pietà. Se si fosse fermato, magari mio figlio adesso sarebbe ancora vivo. Chiedo giustizia. Ho fiducia nello stato italiano nel quale vivo da trenta anni. Chi ha sbagliato deve assumersi tutte le proprie responsabilità».Parlando di Ihab il padre si...