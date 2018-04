CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIOMBINO DESE E' morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per uno diciottenne: in bici è stato tamponato da un'auto pirata alla cui guida si trovava una ragazza quasi della stessa sua età. La vittima si chiamava Ihab Abou El Seoud, il 30 luglio avrebbe compiuto 19 anni. Era nato in Italia da papà egiziano e mamma marocchina. La tragedia si è consumata attorno alle 23 lungo via Gattoeo a Piombino Dese. Dopo aver terminato il turno di lavoro al ristorante Baracca di Trebaseleghe il giovane stava facendo...