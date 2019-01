Piomba con il van sulla folla «Puntava solo gli stranieri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTENTATOBERLINO Mentre milioni di persone hanno festeggiato pacificamente in tutta la Germania il passaggio dell'anno, a Bottrop, zona della Ruhr nel Nord-Reno-Vestfalia, un uomo si è lanciato con l'auto contro un gruppo di pedoni in quello che sembra un attentato di matrice xenofoba. Cinque i feriti, in parte gravi, compreso un bambino, fra cui dei cittadini siriani e afghani. L'attentatore aveva «chiaramente intenzione uccidere stranieri», ha dichiarato il ministro degli interni del Land, Herbert Reul (Cdu). Per gli inquirenti si...