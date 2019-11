CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pioggia, neve e vento di Scirocco sono la miscela esplosiva che si abbatterà in queste ore sulla provincia. Codice rosso per 22 territori, in Valbelluna cadranno in 18 ore fino a 100 millimetri di pioggia provocando possibili esondazioni e frane. In quota, invece, l'apporto di neve fresca toccherà anche il metro, potenziando il pericolo distacchi già alto in queste ore. I siti valanghivi più a rischio sono già sotto sorveglianza da parte del Soccorso alpino e dei Carabinieri Forestali. Ben 38 i Comuni che per oggi hanno disposto la...