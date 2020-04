CONTRIBUTI

UDINE Inoltro scaglionato delle domande si comincia il 14 aprile e si chiude il 27 aprile ed erogazione dei fondi entro 30 giorni. Cioè, al più tardi, entro il 27 maggio. La procedura è informatica ed è stata suddivisa in giornate riservate alle singole categorie economiche, per facilitare l'accesso e consentire la compilazione della domanda molto semplificata nei contenuti secondo tempistiche dedicate. Con queste caratteristiche è al nastro di partenza l'immissione di liquidità e agevolazioni nel tessuto produttivo locale da parte della Regione, dopo che dal 11 marzo scorso si è proceduto all'elaborazione delle norme e dei Regolamenti necessari per avviare il supporto pubblico all'economia Fvg gravata dagli effetti della pandemia da Coronavirus. Nello specifico, martedì dopo Pasqua si aprono i termine per specifiche forme di finanziamento agevolato, a valere sulla sezione degli interventi anticrisi, per artigiani, imprese commerciali, turistiche e di servizio, 20,6 milioni; per l'accesso ai potenziati fondi rischi gestiti dai Confidi regionali , 5,5 milioni; per le domande di riduzione delle commissioni di garanzia praticate, 3milioni e 800mila euro; per forme di contribuzione (7,5 milioni) a favore delle imprese locali come maggiorazioni di interventi già previsti dallo Stato. L'esempio è l'ulteriore 20% del credito d'imposta che si aggiunge al 60% statale - per il canone di locazione del mese di marzo per immobili di categoria C/1, A10, C2 e C3. Complessivamente una partita da 37,6 milioni. I primi chiamati a presentare domanda, il 14 e 15 aprile, sono gli esercenti e i professionisti; le aziende artigiane avranno una finestra di 5 giorni, dal 16 al 20 aprile, e altrettanti giorni saranno a disposizione delle imprese del settore ricettivo, turistico e commerciale, dal 21 al 27 aprile. L'assessore alle Attività produttive, Sergio Bini, ieri ha spedito una lettera a tutte le categorie, affinché provvedano poi a una diffusione capillare tra gli associati, nella quali si elencano tutti i provvedimenti previsti dalla Regione a supporto delle imprese e le procedure attivate affinché siano rapidamente efficaci. «L'obiettivo è rispondere con immediatezza alle necessità delle imprese conferma -. È una sfida contro il tempo che ha portato le strutture dell'amministrazione regionale a fornire risposte tempestive con il massimo impegno e sforzo possibili».

Per i canoni di locazione «la concessione avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'intendimento è di soddisfare tutte le richieste, senza escludere l'eventualità, se fosse necessario, di stanziare ulteriori risorse». Gli interventi finalizzati al potenziamento dei Confidi regionali per complessivi 9,5 milioni di euro amplieranno il numero di destinatari che potranno beneficiare delle garanzie concesse, comprendendo anche i liberi professionisti. Le forme di finanziamento agevolato speciale sono riservate a Pmi e liberi professionisti dei settori commerciale turistico e dei servizi, che si trovano in una temporanea carenza di liquidità. Una volta ottenuto il via autorizzativo della Commissione europea, la Regione prevede di erogare somme che da un importo minimo di 5 mila euro potranno raggiungere un massimo di 300mila euro, somme concesse anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di quelle rilasciate da Confidi o fondi pubblici di garanzia.

BANCHE E LIQUIDITÀ

«Le misure straordinarie introdotte con il decreto legge Cura-Italia fra cui quella relativa alla sospensione ex lege delle scadenze è già attivabile per le imprese», ha detto ieri Lorenzo Sirch, presidente della Commissione Abi Fvg, nel corso dell'incontro avuto con l'assessore Bini. «Sono, inoltre, in avanzato stato di lavorazione le pratiche sulle richieste di nuove liquidità, molte già erogate», ha aggiunto. Non da ultimo, la Regione, d'intesa con i maggiori centri turistici, sta prevedendo un intervento legislativo «per rimodulare in modo temporaneo la tassa di soggiorno per il gettito 2019 e 2020 ancora da utilizzare», ha anticipato Bini.

Per garantire «la necessaria elasticità delle risorse», si rimoduleranno le percentuali di utilizzo, con libera scelta nella destinazione fra investimenti e attività di parte corrente a supporto di eventi, marketing e comunicazione. In sostanza, le destinazioni dei fondi non cambiano possono cambiare le percentuali.

Antonella Lanfrit

